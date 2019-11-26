Bu ayıp artık son bulsun

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın eski cumhurbaşkanlarından Christian Wulff, Brühl Türk Kültür Ocağı'nın etkinliğinde yaptığı konuşmada bir yaraya parmak bastı. Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin kurban gittiği ırkçı Neo-Nazi NSU cinayetlerine değinen Wulff, "Katillerin masum insanların ailelerinin içinde aranması tarihe geçen bir hata ve ayıp oldu" diyerek, konuyu gündeme getirdi.WULFF her ne kadar ailelerin yaşadığı acılara değinse de siyasilerin günlük programında ve siyasi ajandasında NSU cinayetleri yer almıyor. NSU kurbanları için düzenlenen anma törenleri dışında bu konuyla ilgilenen kalmadı. Sonuçta, ailelere yapılan haksızlıktan, dosyaların imha edilmesinden, suçluların gizlenmesinden ve gizli servisin karanlık işlerinden rahatsız olan veya utanan kesinlikle yok.AMA artık Almanya'nın kurban ailelerinin sesine ve Wulff'un çağrısına kulak vermesinin zamanı geldi. Aileler özellikle Başbakan Merkel'in 23 Şubat 2012'de düzenlenen devlet töreninde verdiği şu sözü tutmasını bekliyor: "Başbakan olarak söz veriyorum: Cinayetleri aydınlatmak, yardım ve yataklık edenleri, perde arkasındaki isimleri ortaya çıkartıp suçlulara hak ettikleri cezayı vermek için elimizden geleni yapacağız."14 yıldır Almanya'nın başbakanı olan Angela Merkel'in görev süresinin 2021'de dolması bekleniyor. NSU davasıyla yakından ilgilenen Merkel, gerçekleri aydınlatma sözü vermişti. Ancak NSU davası, göstermelik bir yargılamayla sona erdi, gerçekler tarihin karanlığına gömüldü.SABAH ve Die Welt'in sorularıyla köşeye sıkıştırdığı gizli servis, mahkeme kararıyla bazı soruları yanıtlamak zorunda kaldı. Mahkeme, NSU sorularının bir bölümünün yanıtlanmasına karar verdiNSU dosyalarını sır ilan eden Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı, mahkeme zoruyla Die Welt ve SABAH Avrupa'nın ısrarla sorduğu gizli dosyalarla ilgili sorulara yanıt vermek zorunda. Gizli servis, ajan Andreas Temme, muhbiri Benjamin Gaertner ve Vali Lübcke'nin katili Stephan Ernst'in isimlerinin dosyada hangi bağlamda geçtiğini açıklayacak.GİZLİ servis aynı zamanda dönemin İçişleri Bakanı Volker Bouffier'in, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Temme olayında kaç kez ve nasıl müdahale ettiğini de yanıtlayacak. SABAH da Die Welt gibi Temme, Gaertner, Lübcke ve Stephan Ernst'in isimlerini sordu. SABAH ayrıca, cinayetlerle ilgisi olabileceğini düşündüğü M.H. ve M.R.'nin açık isimlerini vererek bilgi istedi. SABAH'ın bu sorularına ilk aşamada olumsuz yanıt verildi.