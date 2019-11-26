Gurbete iki kişi çıktık 35 olduk

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Kırşehir'den Hollanda'ya 1960'lı yılların sonunda göç eden Ramazan (91) ve Sebahat Erdoğdu (87) çifti, evliliklerinin 65. yılını kutladı. 5 çocuk, 16 torun ve 7 torun çocuğu sahibi olan çifti yaşadıkları Zaanstad kasabasının Belediye Başkanı Jan Hamming eşi Roya ile birlikte ziyaret etti. Çifti kutlayan ve Belediye Meclisi adına çiçek veren Başkan, "65 yıllık evlilik yeni nesle örnek olmalı" dedi. Ramazan Erdoğdu ise, "Boşanmak kolay. Önemli olan evliliği uzun yıllar sürdürmektir. Biz bunu başardık. Darısı gençlerimizin başına" diye konuştu.