İslam düşmanlığının geldiği son nokta korkunç

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Ankaralı Mustafa Şahin, Baden Württemberg'e bağlı Sontheim kasabasında yaşıyordu. 24 yaşında olan ve iki çocuğu bulunan Mustafa Şahin, 13 Şubat 2008 tarihinde, durup dururken ortadan kayboldu. İtalyan eşi Concetta aylarca Mustafa Şahin'i aradı ancak sonuç alamadı. Polise başvuruldu, gazetelere ilanlar verildi. Şahin'den yıllarca tek bir haber çıkmadı.ALMAN polisi, 14 Mayıs 2019 tarihinde işlenen bir cinayetten sonra, maktülün hesabından çekilen paraları araştırınca, İtalyan Alfonso P. (55) ile oğulları Giovanni (33) ve Giacomo'yu (31) gözaltına aldı. Katil aile bireyleri, yapılan sorgularında, maktülü garajlarında öldürüp cesedini parçaladıklarını, bir süre derin dondurucuda sakladıktan sonra toprağa gömdüklerini itiraf etti.ALFONSO P. ile iki oğlu, sorgu sırasında, daha önce işledikleri vahşi cinayetleri de itiraf ettiler. Bu kurbanlardan biri de 2008'de ortadan kaybolan Mustafa Şahin'di. Alfonso P., Türk ve Müslüman olduğu için damadını öldürdüğünü itiraf etti. Giacomo P., babasının Şahini işyerinden alıp kiraladığı garaja götürdüğünü, bir akrabasının yardımıyla öldürdüğünü, cesedi parçalara ayırarak gömdüklerini anlattı.İTALYAN ailenin yargılanmasına, dün Ellwangen Eyalet Mahkemesi'nde başlandı. Giovanni P, iki cinayete karıştığını itiraf etti. Sanık, babasının "Bunun ortadan kaldırılması lazım" dediği için kız kardeşinin ikinci kocasını öldürdüklerini söyledi. Marco isimli Alman kocanın, kız kardeşinin çocuklarını dövdüğü ve kötü davrandığı için öldürüldüğünü anlatan sanık, "Onu iple boğarak öldürdük" dedi.Katil İtalyan ailenin, Mustafa Şahin'den sonra yeniden evlenen kızlarının ikinci kocasını da 2014 yılında öldürdükleri ortaya çıktı. Katiller, cesedi parçalara ayırıp otobandaki çöp kutularına attıklarını itiraf ettiler.Türk ve Müslüman düşmanı baba Alfonso P.'nin öldürdüğü Mustafa Şahin'in bir kuzeni, katilin tavırlarından rahatsız olup ona saldırdı. Katili yumrukla yere seren kuzene polis böyle müdahale etti.