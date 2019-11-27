BUGÜN NELER OLDU

Almanya Birinci Voleybol Ligi takımlarından Allianz MTV Stuttgart'a geçen yıl transfer olan Cansu Aydınoğulları (27), Almanya'da Türk yemeklerine hasret kaldığını dile getirdi. Aydınoğulları, "Uyum sorunu yaşamadım çünkü burada çok Türk var. Ancak Türk yemeklerini çok özledim. Türk yemekleri yapan restoran arayışındayım" dedi. Uzun zamandır kariyerini yurtdışında sürdürme düşüncesinde olduğunu ifade eden voleybolcumuz, "Stuttgart'tan teklif gelince kabul ettim. Burada Türkiye'yi temsil ediyorum ve ülkeme büyük başarılar kazanarak dönmek istiyorum" diye konuştu./ STUTTGART