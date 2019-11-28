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Damatların cesedini ’ya gömmüş

’in kayınbiraderi Giacomo P., duruşmada vahşi cinayetlerin detaylarını bir bir anlattı

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Damatların cesedini İtalya’ya gömmüş
ALMANYA'NIN Sontheim kasabasında 2008'de kaybolan ve İtalyan kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Şahin'in davasında kayınbiraderden itiraf geldi. Giacomo P. (31), "Babam, Mustafa'nın kayboluşundan çok sonra öldürdüğünü itiraf etti" diye konuştu.
GIACOMO P., babasının parçaladığı iki damadının cesedini de kuzeniyle beraber İtalya'nın Brenner bölgesine götürüp ormanlık alana attığını söyledi. Kayınbirader, "Babam Alfonso öz evlatlarını sandalye ile öldüresiye kadar döverdi" dedi. Alfonso'nun ev ve arsalarında arama yapılacak.

Mustafa AKBABA / ELLWANGEN
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Damatların cesedini İtalya’ya gömmüş
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