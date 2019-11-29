Katilin kızı vahşeti anlattı

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Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Sontheim kasabasında yaşayan ve 11 yıl önce İtalyan kayınpederi tarafından öldürülen Mustafa Şahin'in duruşmasına devam edildi. Duruşmada Şahin'in eşi Concetta dinlendi. Kocasının katili olan babası Alfonso P.'nin (55) yaşattıklarını ağlayarak anlatan Concetta, "Bizi silah zoruyla evlendirdi. Eşimin ailesini zorla kilisedeki nikâha getirtti" dedi.EŞİ ile meslek okuluna gittiği sırada tanıştığını anlatan Concetta, "Tanıştığımızda 20 yaşındaydım. Birbirimizi çok seviyorduk. Hamile kaldım. Babam duyunca delirdi. Mustafa'ya silah zoruyla benimle evlenmesi için kağıt imzalattı. 'İmzalamazsan öldürürüm' dedi. Hemen evlenmeyi düşünmüyorduk. İş bulup muhteşem bir düğün hayal etmiştik ancak babamın zoruyla kilisede evlendik" diye ifade verdi.MÜSLÜMAN damat istemediğini dile getiren baba Alfonso P.'nin Mustafa Şahin'in tüm ailesini kiliseye getirttiği de kızının ifadesinde ortaya çıktı. Gözyaşları içinde ifade veren Concetta, "İlk oğlum Can dünyaya gelince babam 'benim adımı vereceksiniz' diye tehditte bulundu. Kabul etmedik. Beni dövdü. Sonra iyi anlaşmaya başladılar. Mustafa ile kaybolmasından bir gün önce babamlara gittik. Mustafa 'Yarın ne yemek var. Yine geleyim' dedi. Babam 'seni işten alırım' dedi. Ertesi gün oldu ve bir daha ondan haber alamadım" dedi.SÜREKLİ polise gittiğini dile getiren Concetta, "Üçüncü gün babam polise yanlış ifade vermemi istedi. Mustafa'nın pasaportunu yanında götürdüğünü söylemem konusunda ısrarcı oldu. Ben de öyle söyledim. Maddi sıkıntımız olsa bile eşimi ve çocuklarımı çok seviyordum. Ayrılmayı düşünmedim. Belki bir gün çıkar gelir diye bekledim. Babam zorla beni boşandırdı. Boşanmazsam döveceğini söyledi. Hep dövüyordu. Büyük oğlum sünnet olmuştu ama babamın zoruyla dinini değiştirdik.31 EKİM 2014'te öldürülen ikinci eşi Marco ile 2012'de tanıştığını anlatan Concetta, korkunç anılarını şu şekilde anlattı: İlişkimiz bir yıl iyi gitti. Hastalandıktan sonra çocuklarımı dövmeye başladı. Dayanamayıp ayrıldım. Öldürüldüğü gün babamlarda yemekteydim. Sonra zil çaldı. Marco gelmişti. İçeriye girmemesini söyledim. Babam 'girsin' dedi. Yemekten sonra babam ve kardeşlerimle ellerinde içki Marco'yu garaja götürdüler. Uzun bir aradan sonra kardeşim eli kanlı geldi. Sonra babam ile diğer kardeşim 'Ne oldu, Marco nerede' diye sorunca 'O gitti, boşver' dediler. 'Araba sesi duymadım, çantası burada dedim' beni ikna ettiler.Mustafa AKBABA/