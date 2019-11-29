Son dakika: İngiltere'de saldırı alarmı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre, Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu.

Londra Köprüsü'nde silah sesleri

Metropolitan Polis Teşkilatı yaptığı açıklamada, söz konusu olaya müdahale için ekiplerin yönlendirildiği, gelişmelerle ilgili detaylı bilgilerin paylaşılacağı duyuruldu.

İngiltere'de saldırı alarmı!

Köprü trafiğe kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

İngiliz basının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu silah seslerinin ardından, sosyal medyada da köprüden birçok kare paylaşıldı.

Paylaşılan karelerde çok sayıda polis arabası dikkat çekerken, bir kamyonun etrafının sarıldığı görülüyor.