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BER için yeni tarih: 31 Ekim 2020

Yeni bir sorun daha çıkmazsa Berlin- Brandenburg Uluslararası Havalimanı (BER) 31 Ekim 2020’de hizmete girecek

Fatih YILMAZ Avrupa
Giriş Tarihi: 2.12.2019
BER için yeni tarih: 31 Ekim 2020
Almanya'nın başkentinde inşasına 2006 yılında başlanan, ancak 13 yıldır hâlâ bitirilemeyen Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı'nın 9 yıl gecikme ile 31 Ekim 2020 tarihinde hizmete açılması hedefleniyor. Havaalanı aslında 2011 yılında tamamlanacaktı.
Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke, açılışı 2011, 2012, 2017, 2018 ve 2019'da ertelenen havalimanı için, "Bu kez söylenen tarihte açılacak" dedi. 5 yılda tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı bir yılda 46 milyon yolcuya hizmet verdi.
Yapımı yılan hikayesine dönen Berlin- Brandenburg Uluslararası Havalimanı'nın terminal bölümünde test çalışmalarına başlandı.
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BER için yeni tarih: 31 Ekim 2020
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