Haberler > Avrupa Haberleri > Türk ismine ayrımcılık

Türk ismine ayrımcılık

Köln Üniversitesi’nde görevli sosyologların araştırması Türk erkeklerinin isimlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Türk ismine ayrımcılık
BİLİMSEL ÇALIŞMA
Almanya'da Köln Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, internet üzerinden yapılan yolculuk paylaşımlarında, ismi Türk olan erkeklerle yolculuk yapılmak istenmediğini ortaya koydu. Araştırma için kullanılan iki kadın ve iki erkeğe Türkçe ve Almanca isimler verildi.

BÜYÜK FARK VAR
Araştırmaya göre 925 deneğin yüzde 71'i yolculuk için Alman kadın, yüde 60'ı Türk kadınını tercih etti. Alman erkekle "yolculuk yaparım" diyenlerin oranı yüzde 60 olarak belirlenirken, Türk erkekle araç paylaşmak isteyenlerin oranı ise yüzde 44'te kaldı. İbrahim TAŞ / KÖLN
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk ismine ayrımcılık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN