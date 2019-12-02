Türk ismine ayrımcılık

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Almanya'da Köln Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, internet üzerinden yapılan yolculuk paylaşımlarında, ismi Türk olan erkeklerle yolculuk yapılmak istenmediğini ortaya koydu. Araştırma için kullanılan iki kadın ve iki erkeğe Türkçe ve Almanca isimler verildi.Araştırmaya göre 925 deneğin yüzde 71'i yolculuk için Alman kadın, yüde 60'ı Türk kadınını tercih etti. Alman erkekle "yolculuk yaparım" diyenlerin oranı yüzde 60 olarak belirlenirken, Türk erkekle araç paylaşmak isteyenlerin oranı ise yüzde 44'te kaldı./ KÖLN