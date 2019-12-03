Defolun ırkçılar camiler bizim

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ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, dün Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ile birlikte Penzberg kasabasındaki camiyi ziyaret etti. İmam Benyamin İdriz ile İslam Forumu Başkan Yardımcısı Gönül Yerli'nin de hazır bulunduğu ziyarette Steinmeier ve eşi caminin çalışmaları ve bina hakkında bilgi aldı. Steinmeier'in ziyareti nedeniyle, ırkçı Pegida Münih de harekete geçti.Penzberg İslam Forumu 2005 yılında açıldı. Camide cuma vaazları Türkçe, Almanca ve Boşnakça okunuyor.PEGİDA Münih, cumhurbaşkanının ziyareti nedeniyle şehirde gösteri yapacağını bildirdi. Irkçılar, bunun için özel pankart bile hazırladı. Ancak Penzbergli Almanlar, Müslüman komşularını ırkçılara yem etmedi. Hemen karşı gösteri yapacaklarını duyurdular. Penzberg Gymnasium Lisesi de gösteriye katılabilmeleri için 9. sınıf öğrencilerine izin verdi.Steinmeier ve Elke Büdenbender, cami girişinde ayakkabılarını çıkardı. Galoş istemeyen çift, ziyareti çorapla sürdürdü.IRKÇILAR bir avuç insan toplayamazken hoşgörü galip geldi ve yüzlerce Penzbergli, ırkçılığa izin vermeyerek, Müslümanlara sahip çıkan pankartlar taşıdı. "Bu cami Penzberg'e ait. Anayasamız din özgürlüğünü garanti ediyor. Anayasa düşmanları dışarı" yazılı bir döviz büyük alkış topladı. Müslümanlarla çok iyi bir diyaloğa sahip olduklarını belirten Almanlar, bu birlikteliğin bozulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. PENZBERG