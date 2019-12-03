Mahkemeden skandal karar

BUGÜN NELER OLDU

GIESSEN İdare Mahkemesi, tarihten örneklerin 'göçün ölüm ve felakete neden olabileceğini' gösterdiği gerekçesiyle Irkçı parti NPD'nin, 'Göç öldürür!' (Migration tötet!) şeklindeki afişinin kısmen gerçeği yansıttığına hükmetti. Hâkim Andreas Hofer, ayrıca afişin ırksal nefret içermediğini savundu.HAKİM Hofer, yabancılara hoşgörü gösteren Roma İmparatorluğu'nun Kavimler Göçü sonucunda yıkıldığını, bunu Avrupa'dan Amerika kıtasına göçün izlediğini ve Amerikan yerlileri için ölümcül sonuçları olduğunu dile getirdi. Hâkim, örneklerin göçün ölüm ve felakete neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.