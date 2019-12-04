Felci ağır yaralama olarak görmediler

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ALMANYA'NIN Wuppertal kentinde 71 yaşındaki Ali Polat'ı döverek komaya sokan çete üyesi 14 yaşındaki iki çocuk, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hâkim, Gucci-Gang adlı çete üyesi olan ve dosyasında 160 suç bulunan Alman çocuğu ile 60 suçtan sabıkalı Bulgar çocuğuna cezayı, 'Ağır adam yaralama' değil 'Tehlikeli adam yaralama' suçundan kesti.POLAT'IN kardeşi Abidin karara isyan etti ve "Adalet yerini bulmadı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Karara itiraz edecek ve tüm kanuni yolları sonuna kadar kullanacağız. Verilen cezanın bu çocuklar ve bunun gibi potansiyel suçlu çocuklar için hiçbir caydırıcı yönü yok" dedi. Hüküm ağır yaralamadan verilseydi, 10 yıla kadar ceza söz konusuydu.