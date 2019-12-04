Noel pazarında Afrika için mangal

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Diyanet Vakfı'nın başlattığı Afrika'da Su Kuyusu Projesi için iki cami derneğimiz bir araya geldi. Güneş enerjili su kuyusu yapımı için gerekli olan 16 bin euroyu toplamayı hedefleyen Martinlamitz Yunus Emre Camisi Derneği ile Rehau Uhud Camisi Derneği, Hof kentine bağlı Schwarzenbach Saale Noel Pazarı'nda mangal standı kurup, bir günde 652 euroluk kebap satışı yaptı.İKİ dernek adına Afrika'da 120 metre derinlikte su çıkarılacak, 10 tonluk depo yapılacak ve bölgedeki hastane, okul, caminin yanı sıra hanelere su verilecek. Sıcak su için güneş enerjisi panelleri de kurulacak. Kampanyada bu güne kadar yaklaşık 10 bin euro toplandı. Hüseyin ERDEM