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için mangal

İki cami derneği ’da su kuyusu açmak için el ele verip mangal standı kurdu

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Noel pazarında Afrika için mangal
TÜRKİYE Diyanet Vakfı'nın başlattığı Afrika'da Su Kuyusu Projesi için iki cami derneğimiz bir araya geldi. Güneş enerjili su kuyusu yapımı için gerekli olan 16 bin euroyu toplamayı hedefleyen Martinlamitz Yunus Emre Camisi Derneği ile Rehau Uhud Camisi Derneği, Hof kentine bağlı Schwarzenbach Saale Noel Pazarı'nda mangal standı kurup, bir günde 652 euroluk kebap satışı yaptı.

SU, 120 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILACAK
İKİ dernek adına Afrika'da 120 metre derinlikte su çıkarılacak, 10 tonluk depo yapılacak ve bölgedeki hastane, okul, caminin yanı sıra hanelere su verilecek. Sıcak su için güneş enerjisi panelleri de kurulacak. Kampanyada bu güne kadar yaklaşık 10 bin euro toplandı. Hüseyin ERDEM
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Noel pazarında Afrika için mangal
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