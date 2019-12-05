Alparslan’ın yaşam savaşı

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Duisburg kentinde yaşayan Trabzonlu Yalçın ve Fatma Alkurt, oğulları Alparslan'ın yaşaması için büyük mücadele veriyor. Spinal Müsküler Atrofi 1 (SMA) hastası oğullarının kurtulması, tek dozu yeterli olan Zolgensma'nın yapılmasına bağlı. Sağlık kasası AOK'nın tedavi masraflarını reddetmesi üzerine başvurulan mahkeme, çocuğun yeniden muayene edilmesine karar verdi.DOKTORLAR, "İğne kesinlikle şart" derse AOK 2 milyon euroluk ilacı karşılayacak. 2017'de 11 yaşındaki kızı İrem'i aynı hastalıktan kaybeden baba Alkurt, "İlacı duyunca harekete geçtik. Alparslan'a da bu ilacın verilmesini istiyoruz. İlacın verilebilmesi için şimdi terapi merkezindeki muayenenin ardından doktorların olumlu yönde rapor vermesi gerekiyor" bilgisini verdi.AİLENİN avukatı Johannes Kaiser de SABAH'a konuştu. Kaiser, "Aleyhte rapor çıkarsa mahkeme kararıyla bu iğnenin yapılması için mücadele edeceğiz. Ama ben onay çıkacağından umutluyum. Aslında mahkemeden daha iyi bir karar çıkmasını beklerdim. Daha olumsuz bir karar da verilebilirdi. Aile açısından en iyi kararı elde ettik" dedi.