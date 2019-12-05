Haberler > Avrupa Haberleri > Huzurevinde anlamlı gün

Huzurevinde anlamlı gün

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Huzurevinde anlamlı gün
KÖLN kentinde faaliyet yürüten Mülheim Yaşlılar Yurdu ve Huzurevi, tanıtım yapmak ve huzurevi sakinlerine moral vermek amacıyla "Açık Kapı Günü" düzenledi. DİTİB Chorweiler Merkez Camisi kadınlar kolu üyeleri de, huzurevini ziyaret edip yaşlılara moral verdi. Kadınlar, huzurevini ayda bir ziyaret ettiklerini ifade etti ve "Huzurevinde kalanlara moral ve destek verelim" dedi. Huzurevi müdiresi Renate Jülicher, kadınlar koluna teşekkür etti. Etkinlik kapsamında huzurevine katkı amaçlı hayır çarşısı, yiyecek stantları kuruldu.

İbrahim TAŞ
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Huzurevinde anlamlı gün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN