Huzurevinde anlamlı gün

BUGÜN NELER OLDU

KÖLN kentinde faaliyet yürüten Mülheim Yaşlılar Yurdu ve Huzurevi, tanıtım yapmak ve huzurevi sakinlerine moral vermek amacıyla "Açık Kapı Günü" düzenledi. DİTİB Chorweiler Merkez Camisi kadınlar kolu üyeleri de, huzurevini ziyaret edip yaşlılara moral verdi. Kadınlar, huzurevini ayda bir ziyaret ettiklerini ifade etti ve "Huzurevinde kalanlara moral ve destek verelim" dedi. Huzurevi müdiresi Renate Jülicher, kadınlar koluna teşekkür etti. Etkinlik kapsamında huzurevine katkı amaçlı hayır çarşısı, yiyecek stantları kuruldu.