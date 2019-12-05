Katillerin Allah belasını versin

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da 11 yıl önce kaybolan oğlunun cinayete kurban gittiğini yeni öğrenen baba İsa Şahin (56) SABAH'a konuştu. Şahin, "Kardeşleri ve amcaları ile birlikte Mustafa'yı her yerde aradık. Eşi Concetta, birkaç gün sonra polise gidip 'Pasaportunu da alıp gitmiş' deyince aramayı Türkiye'ye kaydırdık" dedi.Gazetelere ilan verdiklerini, konsolosluğa gidip süresi bitmekte olan pasaportunu uzatıp uzatmadığını araştırdıklarını söyleyen İsa Şahin, "Meğer kayınpederi yemeğe çağırıp öldürmüş. 'Öldürdük' itirafı gelince yıkıldık. Allah katillerin belasını versin. Mustafa'nın cesedinin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.İSA Şahin, "Oğlum Mustafa, dürüst, ailesine düşkün ve çocuklarına bakan birisiydi. Torunlarım Can (13) ve Mikail'i (11) duruşmadan sonra yanımıza almak istiyoruz. O ailenin içinde durmasını istemiyoruz. Bu baba ve oğullarının ne kadar soğukkanlı katil olduklarını artık herkes öğrendi"dedi.İTALYAN kayınpeder Alfonso P. (55), damadı Mustafa Şahin'i öldürdükten üç gün sonra kızına baskı yapıp, 'Mustafa pasaportunu da alıp gitmiş' dedirtti. Polise verilen bu ifade, Şahin'in kendi isteği ile kaybolduğu ihtimali oluşturdu. Katil zanlısı ve oğulları, üçüncü cinayetten sonra yakalanmalarıyla Şahin'i de öldürdüklerini itiraf ettiler.MUSTAFA'NIN kaybolmasından sonra kayınpederi Alfonso'dan şüphelendiklerini belirten amca Erdal ve yenge Songül Şahin, "Biz şüphemizi polise ifade ettik ancak hiç dikkate almadılar. Olay örtbas edildi. 'Pasaportunu da alıp gitti' denince İtalyan aileye tekrar tekrar Mustafa'yı soramadık. 'Ona ne yaptınız?' diyemedik" dedi.