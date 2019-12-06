21 yıldır boşanamıyor

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan Hülya Görür (46), 29 yıl önce evlendiği Mehmet Görür'den 21 yıldır boşanma mücadelesi veriyor. Kaza sonrası felçli kalan oğluna eşinin bakmadığını dile getiren Görür, "Tebligat eline bir türlü ulaşmıyor. Artık bu soyadını taşımak istemiyorum" diye isyan etti. Durumuna çare getirilmesini isteyen Görür, Almanya'daki eşinin de kendisine yardımcı olmasını istedi.MEHMET Görür ile 1990 yılında tatil için geldiği İzmir'de daha 17 yaşındayken tanıştıklarını dile getiren Hülya Görür, "O yıl ailemin onayı ile evlendim. Düğünün ardından Almanya'ya gittik. Bir süre sonra geçimsizlik başladı. Üç aylık hamileyken Türkiye'ye dönüş yaptım. Oğlum Utku'yu tek başıma büyüttüm. 1998'de boşanma davası açtım. İki yıl sonra Mehmet geldi ve oğlunu ilk kez gördü. Barıştık" dedi. (DHA)EŞİNİN daha sonra sık sık Türkiye'ye gitmeye başladığını söyleyen Görür, "2001'de Utku, beton elektrik direklerin üzerine devrilmesi sonucu beyin kanaması geçirip felç kaldı, bir gözünü de kaybetti. Eşim bir süre oğlunun yanına gelip tekrar ortadan kayboldu. 2015'te ikinci kez boşanma davası açtım, ancak tebligatlar Mehmet'e ulaşmadığı için boşanamıyorum. Defalarca konsolosluğa da gittim" diye konuştu.