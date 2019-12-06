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’den sevindirici haber

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Gökhan Tüysüz’den sevindirici haber
Almanya'nın başkenti Berlin'de, 27 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz'ün bulunduğu bildirildi. Gökhan Tüysüz'ün babası Yahya Tüysüz, oğlunun bulunduğunu belirterek, "Sevindirici haberi aldık. Kendisi şu anda hastanede, her şey yolunda. Bizim için müjdeli bir haber oldu. Doktor, 2 gün gözlem altında kalması gerektiğini söyledi. Ailecek hepimiz sevindik, oğlumuzun sağlığının da yerinde olması bizi rahatlattı" ifadelerini kullandı. Yahya Tüysüz, oğlunun bulunması için yardımcı olan Türk medyası ve diğer ilgililere teşekkür etti.
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Gökhan Tüysüz’den sevindirici haber
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