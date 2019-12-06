Sicilya mafyası gibi

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ALMANYA'DA aralarında Mustafa Şahin'in de olduğu üç kişiyi öldürmek suçundan yargılanan İtalyan Alfonso P. (55) ve oğulları, sonunda hâkimi de çıldırttı. Sanıkların cinayetleri soğukkanlı olarak anlatmaları üzerine hâkim Gerhard Ilg, "Kızının kiminle evleneceğine karar veren, Sicilya'da olduğu gibi istemediğini yok edebilecek bir aile. Bir Sicilya mafyası" diye konuştu.İKİ kişiyi ortadan kaldıran Alfonso P.'nin kolayca zengin olma peşinde koşarken bir kişiyi daha öldürdüğüne dikkat çeken hâkim, baş sanık için 'hasta bir beyin' tanımlaması yaptı. Duruşmada dinlenen bilirkişi ise, Alfonso P.'nin kendini dışarıya karşı 'normal bir aile babası. İşini iyi yapan bir kişi' olarak tanıttığını söyledi. Uzman, "Gerçekte ise şiddet ile kendi kanunlarını uygulayan biri" dedi.Alfonso'nun eşi Rosario'nun ailesinden iki kişinin seneler önce ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Bu kişilerin Alfonso'nun evinde yapılan aramada kimlikleri bulunan kişiler olabileceği ifade edildi. Baş sanığın evinde üçü İtalyan vatandaşı ve biri Alman polisine ait dört kimlik bulunmuştu.