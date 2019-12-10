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Yatalak hastayı bağladılar

Sekiz yıldır hareket edemeyen, şuuru kapalı , bakımevinde bileğinden yatağın demirine bağlandı

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Yatalak hastayı bağladılar
KÖLN'de 12 yıl önce kalp krizi geçiren ve sekiz yıldır şuuru kapalı halde hayat süren 59 yaşındaki Mehmet Hayova'nın eşi bakımevine isyan etti. Eşini ziyarete gittiğinde bileğinden yatağa bağlanmış olarak gördüğünü ifade eden Dilek Hayova, "Eşim hiçbir şekilde hareket edemiyor. Onu yatağa bağlı görünce dünyam başıma yıkıldı" dedi.

"RESMEN İŞKENCE GÖRÜYOR"
DURUMU sorduğunda 'Kendisine zarar verebilir. Doktordan bu yönde izin aldık' cevabı aldığını belirten Hayova, "Eşim 8 yıldır hareket edemiyor, oksijen tüpü ile nefes alıyor. Doktor da eşimin hareket edemediğini bilmeden onay vermiş. Bu nasıl insanlık? Bir gözü de morarmıştı. Eşime resmen işkence yapılıyor" diye isyan etti.

İbrahim TAŞ / KÖLN
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Yatalak hastayı bağladılar
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