41 yıllık ayrılık Bremen’de bitti

BUGÜN NELER OLDU

KAYSERİ'DE yaşayan ve öğretmenlikten emekli olan Fuat Deniz (66), oğlu Bremen'de mobilya mağazası açınca ona destek olmak için bir aylığına Almanya'ya geldi. 41 yıldır babasını görmeyen ve Ankara'da avukatlık yapan Gül Kara da avukat arkadaşları ile Almanya'ya gelince Bremen'de yaşayan amcasını arayıp buldu.KARA amcası ile hasret gidermeyi beklerken babasının da Almanya'da olduğunu öğrendi. Yıllardır bulamadığı babası ile buluşan Kara, "Babamın elini öpmek ve ona sarılmak için 41 yıl bekledim. Artık bırakmayacağım" dedi. Baba ise, "Bu bir mucize. Kızım okumuş, avukat olmuş, gurur duydum" diye konuştu.