Sokağa bile çıkamıyorum

BUGÜN NELER OLDU

Başörtüsü yüzünden saldırıya uğrayan Müslüman kız, 6 Aralık Cuma gününden bu yana tek başına sokağa çıkmaya korktuğunu dile getirdi. İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesine bağlı Sheffield semtinde 40 yaşındaki kadının ırkçı saldırısına maruz kalan El Hadi, "Kadın boğazımı sıkarken öleceğimi zannettim. O kadın sokaklarda olmamalıydı" dedi.SALDIRI sonrası sol gözü moraran ve elmacık kemiği kırılan El Hadi, "O kadın aynı şeyi başka Müslümanlara da yapabilir. Şimdi evden çıkmaya korkuyorum" diye konuştu. Genç kıza ırkçı hakaretlerde bulunan ve saçlarından sürükleyerek darp eden alkolik kadın ve 44 yaşındaki erkek arkadaşı, polis tarafından gözaltına alınmıştı.