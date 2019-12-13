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seçimlerinde liderliğindeki tek başına iktidar! için gereken yetki alındı

'de dün gerçekleşen erken genel seçimlerin sonuçları netlik kazanmaya başladı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayma işlemi devam ederken İngiltere seçimlerinde 'un liderliğindeki Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geleceği kesinlik kazandı. Boris Johnson liderdiğindeki 'nin iktidara gelmesi ile birlikte için gereken yetki alınmış oldu. zaferinin kesinleşmesinin ardından partisinin üyelerine hitap eden Johnson, "Yoldaki engeli ezdik, düğümü çözdük." dedi.

AA Avrupa
Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 11:06
İngiltere seçimlerinde Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidar! Brexit için gereken yetki alındı

'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geleceği kesinlik kazandı. Oy verme işleminin saat 22.00 (TSİ 01.00) sona ermesini ardından başlayan oy sayım işlemi devam ediyor.

Ancak yerel saatle yaklaşık 05.00'te (TSİ 08.00) 'nin salt çoğunluk olan 326'yı geçtiği görüldü.

Sayımın tamamlanmasının ardından bu sayının daha da artması bekleniyor. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Muhafazakarların 363, İşçi Partisi'nin de 203 sandalye elde edeceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

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İngiltere seçimlerinde Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidar! Brexit için gereken yetki alındı
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