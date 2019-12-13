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'de tek başına iktidar!

'de yapılan erken genel seçimde Başbakan liderliğindeki Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geleceği kesinlik kazandı. Oy verme işleminin saat 22.00 (TSİ 01.00) sona ermesini ardından başlayan oy sayım işlemi devam ediyor.

AA Avrupa
Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:25
İngiltere'de Boris Johnson tek başına iktidar!

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geleceği kesinlik kazandı. Oy verme işleminin saat 22.00 (TSİ 01.00) sona ermesini ardından başlayan oy sayım işlemi devam ediyor.

Ancak yerel saatle yaklaşık 05.00'te (TSİ 08.00) Muhafazakar Parti'nin salt çoğunluk olan 326'yı geçtiği görüldü.

Sayımın tamamlanmasının ardından bu sayının daha da artması bekleniyor. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Muhafazakarların 363, İşçi Partisi'nin de 203 sandalye elde edeceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

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İngiltere'de Boris Johnson tek başına iktidar!
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