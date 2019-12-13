İtalyan eşin ifadesi çelişkili

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA 11 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan Mustafa Şahin'in davasında eşi Concetta yeniden ifadeye çağrıldı. Duruşmada dinlenen cinayet kurbanı ikinci damat Marco'nun kardeşi, "Abim ile Concetta kavga etti. Bir süre bende kaldı" dedi.KAYINPEDERİ Alfonso P.'nin, abisini yemeğe çağırdığını söyleyen tanık, "Haber alamayınca Marco'yu aradım. Telefona Concetta çıktı. Marco'nun telefonunu kendi telefonuna yönlendirdiğini söyledi" dedi. Bu ifade, "Concetta cinayetten haberdardı" şüphesi uyandırınca hâkim yeniden ifadesinin alınmasına karar verdi.Abisi o zaman da şüphelenmişİTALYAN kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Şahin'in 11 yıl önce bir gazete haberi ile arandığı öğrenildi. Almanya'da yayın yapan Merhaba Gazetesi'nin Mart 2008 sayısına konuşan Şahin ailesi, Mustafa'nın kayıp olduğunu ve görenlerin kendilerine bilgi vermesini istedi. Abi İdris Şahin'in "kardeşinin hayatından endişe ettiği" belirtilen haberde, kayınpeder Alfonso'nun şirketin önüne gelip Mustafa'yı aradığı da belirtiliyor./ ELLWANGEN