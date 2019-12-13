Haberler > Avrupa Haberleri > Oğuzhan yaşama sıkı sıkı tutundu

yaşama sıkı sıkı tutundu

Fatih YILMAZ Avrupa
Giriş Tarihi: 13.12.2019
Oğuzhan yaşama sıkı sıkı tutundu
15 yaşındayken çabuk yorulmaya başladı. Annesiyle kalp doktoruna gidince acı gerçekle yüzleşti. Kalp kasları çok zayıftı, hasta kalbi artık kanı vücuda pompalayamıyordu. Ciğerleri de çok ağır hasar görmüştü. Hayatta kalmak için yeni bir kalbe ve yeni bir akciğere ihtiyacı vardı. 10 ay bekledikten sonra Berlin'de yeni bir kalp ve akciğere kavuştu.
SABAH, nakilden sonra hızla iyileşen Oğuzhan Yavuztürk'ü evinde ziyaret etti. 18 yaşına giren Oğuzhan, "Nakil olduğumu öğrenen bana ağır hastaymışım gibi muamele yapıyor. Ben gayet sağlıklıyım. Zor günler yaşadım. Aldığım her nefes için Allah'a şükrediyorum. Şimdi iş arıyorum" dedi.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğuzhan yaşama sıkı sıkı tutundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN