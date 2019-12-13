Oğuzhan yaşama sıkı sıkı tutundu

BUGÜN NELER OLDU

15 yaşındayken çabuk yorulmaya başladı. Annesiyle kalp doktoruna gidince acı gerçekle yüzleşti. Kalp kasları çok zayıftı, hasta kalbi artık kanı vücuda pompalayamıyordu. Ciğerleri de çok ağır hasar görmüştü. Hayatta kalmak için yeni bir kalbe ve yeni bir akciğere ihtiyacı vardı. 10 ay bekledikten sonra Berlin'de yeni bir kalp ve akciğere kavuştu.SABAH, nakilden sonra hızla iyileşen Oğuzhan Yavuztürk'ü evinde ziyaret etti. 18 yaşına giren Oğuzhan, "Nakil olduğumu öğrenen bana ağır hastaymışım gibi muamele yapıyor. Ben gayet sağlıklıyım. Zor günler yaşadım. Aldığım her nefes için Allah'a şükrediyorum. Şimdi iş arıyorum" dedi.