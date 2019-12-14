Akli dengesi bozuk masalı

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Nürnberg kentindeki Müslüman mezarlığına saldırı düzenlendi. 54 yaşındaki bir kadın aracı ile mezarların üzerinden geçti ve 10 mezara hasar verdi. Mezarlıkların çiçekleri kökünden söküldü, bazı mezarların taşları yıkıldı. Olayın hemen ardından kadının psikolojik sorun yaşayan biri olduğu açıklandı.TÜRKLER, Müslümanlara ya da göçmenlere yönelik her saldırı sonrası benzer açıklama yapıldığına dikkat çekip, "Yılbaşında otomobilini, mülteci ve Türklerin üzerine süren Alman için de aynı açıklama yapılmıştı" dedi. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.