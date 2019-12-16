Kan donduran düşmanlık

BUGÜN NELER OLDU

Skandal ifadeleri, aşırı sağcıların sosyal medyada kullandığı 11 kapalı grubun yazışmalarını deşifre eden Expo dergisi ortaya çıkardı. Yazışmalarda, 44 bin kişinin üye olduğu gruplarda, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokrat Partisi'nde siyaset yapan birçok politikacının yorum yaptığı belirlendi.Derginin haberine göre, ırkçıların kapalı gruplarında en çok Müslümanlara yönelik tehdit ve nefret ifadeleri kullanılıyor. Yorumlarda, "ülkedeki bütün Müslümanların öldürülmesi", "camilerin yakılması" ve "camilerin basılarak ibadet eden Müslümanların av tüfeğiyle öldürülmesi" gibi ifadeler yer alıyor. STOCKHOLM