SABAH yazdı rezalet bitti

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 10 Ocak 2020'de açılması planlanan Nhow Hotel, rezaletten geri adım attı. Açılışı yapılacak olan otelin holünde tabana Bakara Suresi'nin 185'inci ayetinin yazıldığını manşete taşıyan SABAH'ın haberi üzerine Nhow Hotel'in bağlı bulunduğu NH Hotel Group'tan açıklama geldi. SABAH Gazetesi'nin gündeme getirdiği olayla ilgili yazılı ve sözlü sorulara yanıt veren otel yönetimi, soruşturma başlattı.



"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ayetlerin yerlerden silinmesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Yetkililer açıklamada, "İç tasarımımızla kimseyi veya herhangi bir dini inancı rencide etmek istemiyoruz ve içtenlikle özür diliyoruz" dedi. Yetkililer, otel holünde yerlere yazılan Ramazan ayı ile ilgili ayetlerin silinme çalışmalarının başlatıldığını, sorunun 10 Ocak 2020'de planlanan açılışa kadar çözüleceğini bildirdi.

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