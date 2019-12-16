Haberler > Avrupa Haberleri > Sıla’ya en mutlu gününü yaşattılar

Sıla’ya en mutlu gününü yaşattılar

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Sıla’ya en mutlu gününü yaşattılar
Almanya'nın Hamm kentinde yaşayan Balıkesirli Deniz Ailesi, ağır hasta kızları Sıla'ya hayatının en mutlu gününü yaşattı. Aile, 18 yaşına giren kızları için salon tutup düğün gibi yaş günü yaptı. Barış ve Dilek Deniz çifti, dünyada sadece 8 kişide olduğu bilinen "Chediak Higashi Sendoromu" hastası olan kızları Sıla'nın genetik hastalık nedeniyle ömür boyu evlenemeyeceğini belirterek, "Damatsız bir düğün yapıp bunu da doğum gününe denk getirdik. Sıla gelinleri çok seviyor. Kendisi de gelin olarak bu mutluluğu ve hissi tattı" dedi.

16 kez ameliyat olan, akciğerleri ve omuriliğinde ciddi hasar bulunan Sıla salona abisi Cengizhan'ın kolunda girdi. Normal gelinlik ağır olacağı için Sıla için gelinliğe benzer bir elbise alındı.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıla’ya en mutlu gününü yaşattılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN