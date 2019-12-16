Sıla’ya en mutlu gününü yaşattılar

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hamm kentinde yaşayan Balıkesirli Deniz Ailesi, ağır hasta kızları Sıla'ya hayatının en mutlu gününü yaşattı. Aile, 18 yaşına giren kızları için salon tutup düğün gibi yaş günü yaptı. Barış ve Dilek Deniz çifti, dünyada sadece 8 kişide olduğu bilinen "Chediak Higashi Sendoromu" hastası olan kızları Sıla'nın genetik hastalık nedeniyle ömür boyu evlenemeyeceğini belirterek, "Damatsız bir düğün yapıp bunu da doğum gününe denk getirdik. Sıla gelinleri çok seviyor. Kendisi de gelin olarak bu mutluluğu ve hissi tattı" dedi.16 kez ameliyat olan, akciğerleri ve omuriliğinde ciddi hasar bulunan Sıla salona abisi Cengizhan'ın kolunda girdi. Normal gelinlik ağır olacağı için Sıla için gelinliğe benzer bir elbise alındı.