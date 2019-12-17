FETÖ’cülere acil koruma

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği adına çalışıp, FETÖ'cüler ve akrabaları hakkında araştırma yapan avukatın gözaltına alınması, Hollanda'yı acil harekete geçirdi. Ülkeye iltica başvurusu yapan FETÖ'cülere apar topar oturma izni verildi. Gerekçe olarak ise Avukat Yılmaz Sunar'ın elindeki dosyaların Türkiye'nin eline geçmesi gösterildi.HOLLANDA Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), kişisel bilgilerinin korunacağı taahhüdünde bulunduğu FETÖ'cülere oturma hakkı tanıdı. FETÖ'cülere gönderilen mektupta, gizli kişisel bilgilerinin Türkiye'nin eline geçtiği vurgulandı ve sayının sınırlı olduğu belirtildi. 2018'de 1382, bu yıl ise 1159 FETÖ'cü Hollanda'ya sığınma başvurusu yaptı. AMSTERDAM