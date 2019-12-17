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’cülere acil koruma

’cülerin yasa dışı işlerini takip eden avukat ’de tutuklanmıştı. , kişisel verileri Türkiye’nin eline geçti diye FETÖ’cülere apar topar oturum verdi

Giriş Tarihi: 17.12.2019
FETÖ’cülere acil koruma
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği adına çalışıp, FETÖ'cüler ve akrabaları hakkında araştırma yapan avukatın gözaltına alınması, Hollanda'yı acil harekete geçirdi. Ülkeye iltica başvurusu yapan FETÖ'cülere apar topar oturma izni verildi. Gerekçe olarak ise Avukat Yılmaz Sunar'ın elindeki dosyaların Türkiye'nin eline geçmesi gösterildi.

MEKTUP İLE UYARDILAR
HOLLANDA Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), kişisel bilgilerinin korunacağı taahhüdünde bulunduğu FETÖ'cülere oturma hakkı tanıdı. FETÖ'cülere gönderilen mektupta, gizli kişisel bilgilerinin Türkiye'nin eline geçtiği vurgulandı ve sayının sınırlı olduğu belirtildi. 2018'de 1382, bu yıl ise 1159 FETÖ'cü Hollanda'ya sığınma başvurusu yaptı. AMSTERDAM
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FETÖ’cülere acil koruma
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