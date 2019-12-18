Anlat artık

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Almanya'nın Sontheim kasabasında 11 yıl önce damadı Mustafa Şahin'i öldüren Alfonso P. (55) adlı İtalyan'ın yargılanmasına dün de devam edildi. Duruşmaya başlar başlamaz başsanık Alfonso'ya dönen hâkim Gerhard Ilg, "Bu dava Mustafa Şahin cinayeti aydınlanana dek devam eder. İsterse 10 yıl sürsün bu dava ölmez" dedi.MASUM bir insanın kayınpederi tarafından planlı bir şekilde ortadan kaldırılmasının söz konusu olduğunu belirten Ilg, "Diğer iki cinayet çözülürken, Mustafa'nın nasıl öldürüldüğü ve nasıl ortadan kaldırıldığı konusunda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu olay çözülmedikçe bu dava dosyasını kapatmaya niyetimiz yok" diye konuştu.HÂKİM Ilg, "Ya susmayı bırakıp Mustafa hakkında konuşursun ya da kuzenin üzerinden olayı çözeriz" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Şahin cinayetini başsanığın işlediği diğer iki cinayetten ayırdı. Alfonso P., üç cinayetin yanı sıra ruhsatsız silah bulundurmak, başkasına ait banka hesabını boşaltmak gibi 15 suçtan yargılanacak.DURUŞMANIN öğlenden sonraki bölümünde iddianame okundu. Savcı Oliver Knopf, sanıklar Alfonso P. ile oğulları Giovanni (33) ve Giacomo'nun (31) ömür boyu hapsini istedi. Savcı, Alfonso P.'nin 15 yıl sonra serbest kaldığında da aynı suçu işleyebileceğinden hareket edip, "15 yıl sonra durumuna bakılmalı. Düzelme yoksa ölene dek hapiste kalmalı" dedi.