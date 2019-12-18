Faşist sayısı patladı

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede şiddet yanlısı en az 12 bin aşırı sağcının bulunduğunu açıkladı. Seehofer, siyasi amaçla adam yaralama vakalarının yarısının aşırı sağcılar tarafından yapıldığını vurguladı. Bakan, aşırı sağa karşı mücadele için Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve Federal Kriminal Dairesi'nde 600 yeni güvenlik personel alınacağını belirtti.SEEHOFER, "Aşırı sağı daha erken ciddiye alıp, önlemler alınması gerekirdi" derken, BKA Başkanı Holger Münch, aşırı sağcıların internet üzerinden tehditler ve korku iklimi oluşturma çabaları içinde olduğunu söyledi. Almanya'da kayıt altına alınan aşırı sağcı sayısının bu yıl 32 bin 200'ü geçtiği belirlendi. Resmi rakamlara göre bu sayı geçen yıl 24 bin 100 olarak açıklanmıştı.