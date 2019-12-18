Tezgahtar kız özrü

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Estonya İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Ekre Partisi'nin lideri Mart Helme, Finlandiya'nın yeni başbakanı Sanna Marin ile "Tezgahtar Kız" diyerek alay etti. Helme, Sanna Marin ve kabinesini hedef alarak, "Tezgahtar bir kızın, bazı sokak eylemcilerinin ve eğitimsiz insanların kabineye girdiğini görüyoruz"dedi.DÜNYANIN en genç başbakanı Marin (34), alaycı sözlere "Eğitimle herkesin başarılı olabilme imkanı olduğu için ülkesinden gurur duyduğunu" söyleyerek cevap verdi. Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ise Helme'nin sözlerinden "utanç duyduğunu" ifade etti ve ülkesi adına özür diledi.