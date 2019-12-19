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ALMANYA'NIN Moers kentinde 22 Nisan günü yasa dışı yarış yaparken Sema Sarıküp'ün (43) aracına çarpıp ölümüne yol açan ehliyetsiz sanık Kushtrim H.'nin (22) yargılanma süreci başlıyor. Kleve Eyalet Mahkemesi'nde görülecek davada Kushtrim H., cinayetten yargılanacak.SAVCI, iddianamesinde 50 km/s hız sınırlamasının olduğu alanda Kushtrim H.'nin 167 km/s hız yaptığını, fren bile yapmadan Sarıküp'ün aracına çarptığını ve olay yerinden kaçtığını dile getirdi. Davanın 5 celse sürmesi bekleniyor./ MOERS