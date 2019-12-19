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Cinayetten yargılanacak

Yarış yaparken iki çocuk annesi ’ün aracına çarpıp ölümüne yol açan Kosovalı genç, suçundan yargılanacak

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Cinayetten yargılanacak
ALMANYA'NIN Moers kentinde 22 Nisan günü yasa dışı yarış yaparken Sema Sarıküp'ün (43) aracına çarpıp ölümüne yol açan ehliyetsiz sanık Kushtrim H.'nin (22) yargılanma süreci başlıyor. Kleve Eyalet Mahkemesi'nde görülecek davada Kushtrim H., cinayetten yargılanacak.

FRENE BİLE BASMAMIŞ
SAVCI, iddianamesinde 50 km/s hız sınırlamasının olduğu alanda Kushtrim H.'nin 167 km/s hız yaptığını, fren bile yapmadan Sarıküp'ün aracına çarptığını ve olay yerinden kaçtığını dile getirdi. Davanın 5 celse sürmesi bekleniyor.

Cengiz PARLAYAN / MOERS
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Cinayetten yargılanacak
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