Mert’imin ölümü aydınlatılsın

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Matematik bölümünü dereceyle bitirdikten sonra Nürnberg kentine yüksek lisans yapmaya gelen ve cesedi bulunan Mert Çokluk'un babası, "Olay aydınlatılsın" dedi. Oğlunun 5 Ekim günü Erlangen Tren İstasyonu'nda ölü bulunduğunu hatırlatan Bekir Çokluk, "Ölüme intihar dediler. Bilgisayar yazılım programı üzerinde çalışıyordu. Cinayet şüphesi yüksek" dedi.OĞLUNUN ölümünün bir ülke meselesi olduğunu ifade eden Çokluk, "Aradan iki aydan fazla süre geçti, henüz adli tıp raporu çıkmadı. Bu raporun bir an önce çıkması için işlemlerin hızlandırılmasını istiyorum. Oğlum, rüyalarıma giriyor. Bir an önce evladımın nasıl öldüğünün, nasıl öldürüldüğünün aydınlatılmasını istiyorum. Kesinlikle karanlık işler var. Vücudunda darp izleri vardı" diye konuştu.MECLİS gündemine de taşınan Mert Çokluk'un ölümü Dışişleri Bakanlığı tarafından araştırılıyor. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Ölümle ilgili belgelerin tarafımıza iletilmesi ve olayın bir an evvel aydınlanması için gerekli çalışmayı yapıyoruz. Bakanlığımız, Nürnberg Başkonsolosluğumuz ve Berlin Büyükelçiliğimiz aracılığıyla gerekli takibi yapmaktadır" dedi.MERT Çokluk'un ölümü, Almanya'da kayıtlara intihar olarak geçti. Baba Bekir Çokluk, oğlunun ayak tırnaklarının söküldüğünü, vücudunda kırık ve darp izleri bulunduğunu, ölümünde cinayet şüphesi olduğunu iddia ediyor.Acılı baba, "Oğlumun mezar taşına, bilim şehidi olduğunu yazmak istiyorum. Her şeyin doğrusunu, adli tıp raporu ortaya çıkartacak" dedi.