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Faşistler her yere sızdı

’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde şiddete hazır ırkçılar her yerde. Bakanlıkta çalışanı da var, öğretmen ve polis olanı da

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Faşistler her yere sızdı
SAYILARI 2 BİNİ BULUYOR
ALMANYA'DA Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin (NRW) İçişleri Bakanı Herbert Reul, eyalette 2 bin civarında şiddete hazır ırkçı tespit ettiklerini açıkladı. Bu ırkçıların içerisinde 9 memurun da bulunduğunu duyuran Reul, "İki şüpheli de bakanlıkta çalışıyor" dedi.

4 POLİS, 3 ÖĞRETMEN
TESPİT edilen isimlerin ırkçılar ve ırkçı gruplarla bağlantıları olduğundan hareket edildiğini söyleyen Bakan Reul, 4 polis memurunun ırkçı İmparatorluk Vatandaşı Grubu üyesi olduğunu ve görevden el çektirildiğini vurguladı. Bakan, üç de ırkçı öğretmen tespit ettiklerini söyledi.
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Faşistler her yere sızdı
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