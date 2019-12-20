Faşistler her yere sızdı

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ALMANYA'DA Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin (NRW) İçişleri Bakanı Herbert Reul, eyalette 2 bin civarında şiddete hazır ırkçı tespit ettiklerini açıkladı. Bu ırkçıların içerisinde 9 memurun da bulunduğunu duyuran Reul, "İki şüpheli de bakanlıkta çalışıyor" dedi.TESPİT edilen isimlerin ırkçılar ve ırkçı gruplarla bağlantıları olduğundan hareket edildiğini söyleyen Bakan Reul, 4 polis memurunun ırkçı İmparatorluk Vatandaşı Grubu üyesi olduğunu ve görevden el çektirildiğini vurguladı. Bakan, üç de ırkçı öğretmen tespit ettiklerini söyledi.