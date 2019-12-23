Futbolda faşizm tırmanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yeşil sahalarda asker selamı ile başlayan Türk takımları üzerindeki baskı ve ötekileştirmeye bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nde 18'incisi düzenlenecek Bammentaler Salon Futbol Turnuvası'nda 5 Türk takımından dördü aynı gruba verildi. Dörtlü gruplar halinde 24 takım ile gerçekleşen kupanın kurası 4 yaşındaki bir çocuğa çektirildi.GEÇEN yıl bir Türk takımının kazandığı turnuvanın kura çekimine Türk kulüpleri isyan etti. FC Türkspor Mannheim, 1. FC Wiesloch, FC Hochstaett Türkspor ile 1. FC Turanspor yüz binde bir ihtimalle aynı gruba düştü. Türkgücü Sinsheim başka gruba verildi. Kulüp başkanları, "Yapılan ayrımcılık. Federasyon tepki vermezse takımları ligden çekeriz" dedi.Fatih YILMAZ