Almanya İslamlaşıyor

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ALMANYA'NIN Köln Katedrali Kardinali Rainer Maria Woelki (63) ülkede İslam'ın giderek daha fazla kendisini hissettirmeye başladığını dile getirdi. Katolik gençler arasında yapılan bir araştırmayı örnek gösteren Kardinal, "Katolik gençler arasında dini önemli görenlerin oranı yüzde 43 seviyesindeyken Müslüman gençlerde bu oran yüzde 73'e çıkıyor" dedi.KATOLİK gençlerin sadece yüzde 19'unun düzenli dua ettiğini belirten Kardinal, bu oranın Müslümanlar arasında yüzde 64 olduğunu söyledi. Hıristiyanlık ile ilgili endişelerini Bild gazetesine anlatan Kardinal, "İnancımızı ciddiye almalıyız. Hıristiyan olarak ne kadar dinimizi yaşarsak toplumumuzda Hıristiyanlık o kadar canlı kalır" diye konuştu. KÖLN