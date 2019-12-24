Hainler meydanda

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'CÜ hainler kara propaganda için yine Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın Dam Meydanı'na indi. Hain darbe girişiminden sonra birkaç kez bu meydanda toplanan FETÖ'cüler, bu kez Türkiye'yi karalamak adına, '780 bebek hapiste tutuluyor. 26 bin öğretmen görevinden alındı' deyip Türkiye'nin kendilerine soykırım yaptığını ileri sürdü.CUMHURBAŞKANI Erdoğan'a tehditler yağdıran FETÖ'cüler, İngilizce hazırladıkları dövizler ile algı oluşturmaya çalıştı. Kırık Tebeşir (International Broken Chalk) adı altında bir araya gelen 100 kadar hain, aralarına Hollandalıları da aldı. Hainlerin basın açıklamasını, İsrail-Filistin gerginliğini protesto eden başka bir grubun astığı İsrail bayrağı önünde yaptıkları görüldü.