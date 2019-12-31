Muslukçu Hatice Kraliçe’nin misafiri

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk Hatice Hasan (58), 1990 yılında ilkokul öğretmeniyken tesisatçı olmak için yeniden eğitim aldı. Sektörde çalışırken ayrımcılığa uğradı ve kendi şirketini kurdu. İşsiz kadınları etrafına toplayıp eğitim veren Hatice Hasan, ülkede bir marka oldu ve şubeler açmaya başladı.BU başarı sonrası Kraliçe II. Elizabeth, ısıtma ve sıhhi tesisat endüstrisinde kadınlara hizmetinden dolayı Hasan'ı onurlandırma kararı aldı. Hasan, ödülünü Buckingham Sarayı'nda gerçekleştirilecek törende alacak. Ödülün veriliş nedeni ise "Topluma olağanüstü işler yaparak katkı sağlamak" olarak açıklandı.Hatice Hasan, 2015 yılında, yerel halkın suyu nasıl koruduğu ve kuraklıkta sıhhi tesisat kullanma koşullarını araştırmak için Kenya'yı ziyaret etti. 40 bin litre kullanılabilir su toplayan yeni bir yağmur suyu toplama sisteminin tasarlanmasına yardımcı olan Hatice Hasan, Afrika yerlilerini tesisatçı olmaları için eğitti.İngiltere'de kendisini Galatasaray ve İnter'in alt yapısında oynuyor gösterip Real Madrid'e transfer ettiren Mete Serdar Çoban, sonunda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in yılbaşı davetinde kraliyet onur listesine girmeyi başardı. Yalanlarıyla bir anda gündeme gelen ve futbolcu olduğu iddiasıyla dikkatleri üzerine çeken Çoban, "ünlü" olması sayesinde Stoke Newington Belediye Meclis Üyesi seçildi. Çoban, ünlülerle fotoğraflar çektirip sosyal medya hesaplarında paylaşarak ününe ün katmaya devam ediyor.