Tazminat başına çorap ördü

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Almanya'nın İserlohn kentinde yaşayan ve belediyeden aldığı 250 bin euroluk tazminatla gündeme gelen Uğur Ünal hakkında "para aklama" soruşturması açıldı. Savcılık, "yolsuzluğa yardımcı olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi mahkemeye gönderdi. Ünal, mahkemenin davayı kabul edip etmemesini bekliyor. 250 bin euro brüt tazminat alan ve eline net 177 bin euro geçtiğini ifade eden Ünal, "Savcılık, hesabımdaki 232 bin euroyu bloke ederken, bir de Mercedes marka otomobilime el koydu" dedi./ DORTMUND