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Tazminat başına çorap ördü

İserlohn Belediye Başkanı’nın, kendisine rakip olmaması şartıyla tazminat vererek işten çıkardığı Uğur Ünal zor günler yaşıyor

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Tazminat başına çorap ördü
Almanya'nın İserlohn kentinde yaşayan ve belediyeden aldığı 250 bin euroluk tazminatla gündeme gelen Uğur Ünal hakkında "para aklama" soruşturması açıldı. Savcılık, "yolsuzluğa yardımcı olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi mahkemeye gönderdi. Ünal, mahkemenin davayı kabul edip etmemesini bekliyor. 250 bin euro brüt tazminat alan ve eline net 177 bin euro geçtiğini ifade eden Ünal, "Savcılık, hesabımdaki 232 bin euroyu bloke ederken, bir de Mercedes marka otomobilime el koydu" dedi.

Cengiz PARLAYAN / DORTMUND
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Tazminat başına çorap ördü
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