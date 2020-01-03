Aileyle vakit en iyi ilaçtır

BUGÜN NELER OLDU

GÖĞÜS kanserine yakalandığını açıkladıktan sonra mensubu olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet teşkilatı başkanlığından ayrılan, ancak eyalet başbakanlığını sürdüren Manuela Schwesig, hastalığı hakkında ilk kez konuştu. Schwesig, "Bana göre göğüs kanserine karşı en iyi ilaç, ailemle geçirdiğim vakit. Ailemle mümkün mertebe çok vakit geçiriyorum. Yeni yılda ailemin sağlıklı kalmasını ve benim de sağlığıma kavuşmamı diliyorum" dedi. Kanser teşhisinden sonra büyük bir şok yaşadığını belirten Schwesig, "Korkunç haftalar geçirdim. Ama kocam hep yanımda oldu. Göğüs kanseri teşhisi son değil. Umut var. Ve mücadele etmeye değer" dedi.