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Aileyle vakit en iyi ilaçtır

Mecklenburg Vorpommern Başbakanı , göğüs kanserine karşı en iyi ilacın ailesiyle birlikte geçirdiği vakit olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Aileyle vakit en iyi ilaçtır
GÖĞÜS kanserine yakalandığını açıkladıktan sonra mensubu olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet teşkilatı başkanlığından ayrılan, ancak eyalet başbakanlığını sürdüren Manuela Schwesig, hastalığı hakkında ilk kez konuştu. Schwesig, "Bana göre göğüs kanserine karşı en iyi ilaç, ailemle geçirdiğim vakit. Ailemle mümkün mertebe çok vakit geçiriyorum. Yeni yılda ailemin sağlıklı kalmasını ve benim de sağlığıma kavuşmamı diliyorum" dedi. Kanser teşhisinden sonra büyük bir şok yaşadığını belirten Schwesig, "Korkunç haftalar geçirdim. Ama kocam hep yanımda oldu. Göğüs kanseri teşhisi son değil. Umut var. Ve mücadele etmeye değer" dedi.
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Aileyle vakit en iyi ilaçtır
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