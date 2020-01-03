Gizli dosya muhbir kaynıyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Hessen Anayasayı Koruma Teşkilatı, 8'i Türk 10 kişiyi katleden NSU örgütünün sırlarının yer aldığı gizli dosya hakkında SABAH'a bilgi vermek zorunda kaldı. Sır dosyada, Halit Yozgat öldürülürken olay yerinde bulunan ajan Andreas Temme'nin, cinayetten önce telefonla görüştüğü karanlık muhbiri Benjamin Gaertner'in ve vali katili Stephan Ernst'in adı defalarca yer alıyor.İSMİ dosyada en çok geçen isim, ajan Temme'nin karanlık muhbiri Benjamin Gaertner. NSU davasında tanık olarak dinlenip mahkemeye hiç bilgi vermeyen Gaertner'in ismi 2013 ve 2014 raporlarında tam 25 defa geçiyor. 2014 raporunda vali katili Ernst'in adı 11 kez, karanlık ajan Temme'nin ismi ise iki kez bulunuyor. Gizli servis, SABAH'ın sorduğu diğer isimler hakkında bilgi vermekten kaçındı.DOSYADAKİ en önemli ayrıntılardan biri de, dönemin Hessen İçişleri Bakanı Volker Bouffier'in Yozgat cinayetinden sonraki tutumu. Başbakan Bouffier'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Temme için kaç kez yazılı, telefonla ya da şahsen müdahale ettiği, ne istediği, neler söylediği merak ediliyor. SABAH gibi gizli dosyanın içeriği hakkında bilgi isteyen Die Welt de Bouffier'in NSU dosyasındaki rolünün peşine düştü.KONUYU İdare Mahkemesi'ne taşıyan Welt, haklı bulundu. Başbakan hakkındaki soruların yerinde olduğunu belirten mahkeme, "Çünkü dönemin Hessen İçişleri Bakanı'nın bu süreci nasıl yönettiği sorgulanıyor" yorumunu yaptı. NSU haberlerinin hala aktüalitesini koruyan haberler olduğuna dikkat çeken mahkeme, "Şimdi Temme ile Ernst arasındaki bağlantıların ortaya çıkmasıyla bu aktüalite haklılığını göstermiştir" dedi.230 sayfalık raporunda gizli servis, Hessen Eyaleti'ndeki aşırı sağcılar, Neo-Naziler ve muhbirleri hakkında bildiklerini bir araya getirdi. Meclis, raporun sadece bir kısmını görüp bunu kabul etmeyi sineye çekerken, SABAH Avrupa işin peşini bırakmadı. Gizlilik süresini 120 yıldan 30 yıla indiren gizli servis, özellikle gizli servis-NSU-siyaset üçgeninde kimlerin olduğunu açıklamamakta direniyor.Dönemin Hessen İçişleri Bakanı , bugünün Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Andreas Temme'nin muhbirlerinin polis tarafından sorgulanmasını engellemişti.