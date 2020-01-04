‘Eda ölecekse hepimiz ölelim’

BUGÜN NELER OLDU

Celal ve Gülten Yanık çiftinin Hollanda'nın Lahey kentinde yaşadığı binada, yeni yılın ilk günü yangın çıktı. Kaldırımdaki aracın ateşe verilmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü, Yanık ailesi evlerinde mahsur kaldı. Gülten Yanık, olayın dehşetini SABAH'a anlattı: Eşim yeni kalp ameliyatı oldu. Engelli kızımız Eda Nur'u yangın merdiveninden indiremedik. Herkes çığlık atarak binayı terk etti. Eda'yı ölüme terk etmek istemedik. 'Öleceksek birlikte ölelim' dedik. Yastık ve çarşafları kapıların altına koyup dumanın içeri girmesini geciktirdik. Çaresiz ölümü beklerken itfaiye merdiveni imdadımıza yetişti.