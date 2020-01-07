Hollanda’nın en iyi kalpli Türk’ü

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'nın 85 bin nüfuslu Hoorn kenti, en iyi kalpli 100 kişiyi belirledi. Belediye öncülüğünde başlatılan proje kapsamında seçilen iyi kalpliler arasına gönüllü hizmetleriyle önce çıkan Cabir Acer (48) de girdi. 34 yıldır Hoorn'da farklı vakıf ve derneklerde çalışma yürüten dört çocuk babası Yozgatlı Acer, bin kişi arasından sıyrıldı.TÜRK İslam Derneği başkanlığını yürüten Acer, "Bu kentte yapmış olduğum çalışmalar ve hizmetlerin ödülünü bu şekilde almak beni bir hayli mutlu etti. Belediye tarafından yayınlanan kitapta kendimi gördüğümde çok duygulandım" dedi.