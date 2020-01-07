BUGÜN NELER OLDU

Polisin iddiasına göre vurulan Mehmet Bulğu (37), polis karakolu önünden geçerken elindeki bir cisimle polis aracına vurdu. Polisler bunun üzerine Bulğu'yu uyardı. Ancak Bulğu sözde elinde bir bıçakla polislerin üzerine yürüdü ve 'dur' ihtarına uymadı. Bunun üzerine 23 yaşındaki bir komiser adayı polis, silahını çekti ve Mehmet Bulğu'yu vurup öldürdü. Polisin kaç el ateş ettiği henüz açıklanmadı.Polis kısa süre içinde olaya "terör saldırısı" boyutu kazandırdı. Genelde bu tür haberlerde Bild'i kullanan polis, bu gazeteye sızdırdığı haberlerle gündem oluşturdu. Alman kamuoyuna, "Bir Türk elindeki bıçakla terör saldırısı düzenleyecekti" mesajı veren gazete, Bulğu'nun saldırıdan önce bir de "Allahu Ekber" dediği iddiasını yaydı. Polis de, "Terör şüphesi araştırılıyor" dedi. Terör iddiası bütün ülkeye yayıldıktan sonra polis bu kez, "Araştırdık, doğru değilmiş" açıklamasını yaptı.Gelsenkırchen Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Christopher Grauwinkel, "Polis aracına elindeki bir cisimle vurduktan sonra eli havada olarak polislere doğru gelmiş. Bu sırada polisler, adamın diğer elinde bir bıçak bulunduğunu farketmiş. Defalarca 'dur' ihtarına uymadığı için 23 yaşındaki komiser adayı polis ateş etmiş" dedi. Alman basınına Bulğu'nun sabıkalı olduğunu sızdıran polis, başka açıklama yapmadı.ALMAN basını ve polis, genelde bu tür saldırıları düzenleyenlerin Alman olması durumunda saldırganı anında "akli dengesi bozuk biri" olarak nitelendiriyor. Ancak saldırganın veya saldırıya teşebbüs edenin Müslüman olması durumunda, gerçekten ruh sağlığı yerinde olmasa bile Alman basını, polis, savcı ve siyasiler el ele bu kişiyi hemen terörist ilan ediyor.OLAYI hemen, "terörist saldırısı" kılıfına büründürmek isteyen polis, "Konu savcılıkta, konuşamayız" diyerek açıklama yapmaktan kaçındı. Essen Savcılığı, gün boyu telefonu açmadı. "Elinde bıçakla tehdit etti", "Allahu Ekber diyerek saldırdı" şeklindeki ifadelerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Alaa Hussein isimli görgü tanığı, sosyal medya üzerinden, "Allahu Ekber diye bağırdığı yalan" diye tepki gösterdi.