Ahlaksızlar

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Mehmet Bulğu'nun (37) öldürülmesi, medya-polis-siyaset üçgenindeki ahlaksızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Önce "terör saldırısı" diye yaygara kopartan bu çevreler, bunu destekleyen delil bulunamayınca, doğru dürüst "terör değil" açıklaması bile yapamadı. Öldürülen Mehmet Bulğu'nun psikolojik tedavi gördüğü ve "zararsız" olduğu ortaya çıktı ama "terörist" algısı üzerine yapıştı.BİNGÖLLÜ Mehmet Bulğu terörist ilan edilince de kimse Türk'ün neden yaşamına mal olan bir saldırıya maruz kaldığını sorgulamadı. Kimse, "Niye öldürdünüz? Niye bacaklarına sıkmadınız? Nasıl saldırdı?" sorularını sormadı. Bulğu'ya terörist damgası vuran Bild gazetesi, sessiz sedasız haberlerinin içindeki 'terörist' ibarelerini sildi ama bir özür bile dilemedi.BİNGÖLLÜ Mehmet Bulğu'nun evini altüst eden polis, terörist olduğuna dair en küçük delile rastlayamadı. Tüm ülkede terör saldırısı algısı yayan polis o saatten sonra geri vitese taktı ve "terör şüphesi de araştırılıyor" diyerek açık kapı bıraktı. Ardından da Kuzey Ren Vestfalya Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul devreye girerek, "Terör saldırısı değil. Saldırgan, psikolojik hasta" açıklaması yaptı.POLİSİN olayı "terör saldırısı olarak gördüğünü" yazan basın, siyasileri de etkisi altına aldı. Gazeteler ve siyasiler, "terör saldırısı önlendi" yorumları yaptı. Irkçı AfD'nin neredeyse tüm parti teşkilatları, "Türk'ün polislere bıçaklı terör saldırısı düzenlediği" iddiasını yaydı. Basının polise dayandırdığı algı, böylece Almanya'da herkesin aklına kazındı.Polisin vurup öldürdüğü Mehmet Bulğu'nun Gelsenkirchen'deki cenazesine, imam dahil 11 kişi katıldı. Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz (soldan 2.) ve Bulğu'nun abisi Ahmet Bulğu (soldan 3.) da cenazedeydi.SABAH, dünkü sayısında olayın terör saldırısı olmadığını okuyucuya duyurdu. Çünkü olayda yaşamını yitiren Türk vatandaşı, o mahallede tanınan biriydi ve psikolojik sorunları vardı.Kendisini Türk dostu diye tanıtan NRW Başbakanı Armin Laschet, masum bir insanın infaz edilmesine değinmedi, polisleri kolladıTÜRK Dostu olarak tanıdığımız Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet de açıklamasıyla bizi şaşırttı. Mehmet Bulğu ile ilgili tek kelime etmeyen Laschet, kurşunu sıkan polise "anlayış gösterilmesini" istedi, "Bir anda elinde balta ya da bıçak olan biri üzerine doğru geliyor. Ve genç memur ne yapacağına karar vermek zorunda. İnsanlara, polisin böyle olaylarda nasıl ağır bir sorumluluğu olduğunun anlatılması gerekir" diye konuştu.