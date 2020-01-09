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2 hayat kurtardı

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Kahraman Türk 2 hayat kurtardı
Almanya'nın Düsseldorf kentinde 82 yaşındaki bir Alman, 79 yaşındaki karısıyla birlikte otomobiliyle Kö kanalına uçtu. Park ederken kontrolü kaybeden adamın aracı bu sırada çarptığı kişiyi de suya düşürdü. Kazaya tanık olan güvenlik görevlisi Murat Alkan (46) bir başkası ile birlikte hemen suya atlayıp yaşlı çifti kurtardı. Alkan, "Otomobilin suya düştüğünü gördüm. Hiç vakit kaybetmeden suya atladım. Önce kapıyı açamadım. Basınç yüksekti. Var gücümüzle dayandık ve kapıyı açtık" dedi. Yaşlı çift tedavi altına alındı.

İbrahim TAŞ / DÜSSELDORF
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Kahraman Türk 2 hayat kurtardı
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