Kahraman Türk 2 hayat kurtardı

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Almanya'nınDüsseldorf kentinde 82 yaşındaki bir Alman, 79 yaşındaki karısıyla birlikte otomobiliyle Kö kanalına uçtu. Park ederken kontrolü kaybeden adamın aracı bu sırada çarptığı kişiyi de suya düşürdü. Kazaya tanık olan güvenlik görevlisi Murat Alkan (46) bir başkası ile birlikte hemen suya atlayıp yaşlı çifti kurtardı. Alkan, "Otomobilin suya düştüğünü gördüm. Hiç vakit kaybetmeden suya atladım. Önce kapıyı açamadım. Basınç yüksekti. Var gücümüzle dayandık ve kapıyı açtık" dedi. Yaşlı çift tedavi altına alındı./ DÜSSELDORF