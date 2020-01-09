Kardeşimi katlettiler

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ALMANYA'NIN Gelsenkirchen kentinde yaşayan ve iki yıldır çocuklarını görebilmek için çırpınan bir baba, polisin 4 kurşunu ile infaz edildi. Polise saldırdığı iddia edilirken Mehmet Bulğu'nun (37) abisi, kardeşinin polisi her gördüğünde tedirgin olan melek gibi bir insan olduğunu söyledi. Abi Ahmet Bulğu, "Bu ilk değil birçok Türk, polis şiddetinden can verdi. Bu işin peşini bırakmam" dedi.KARDEŞİNİN Almanya'ya geldikten sonra bir Alman kadın ile evlendiğini söyleyen Bulğu, "Yengem Müslüman olup Hacer adını aldı. Beş çocukları oldu ancak anlaşamayınca ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra çocuklarını göstermediler, hakkında uzaklaştırma kararı çıkardılar. Buna uymayınca gözaltına alındı. Bu süreç psikolojisini altüst etti" bilgisini verdi.BULĞU'NUN İstanbul'daki annesi, abileri ve akrabaları olayın örtbas edilmemesini istedi. Abi Reşit Bulğu, kardeşinin psikolojik sorunları olduğuna dair iddianın yalan olduğunu söyledi ve, "Kendilerini savunmak için yalan beyanda bulunuyorlar. Raporları tespit edilsin. Eğitimli biriydi. Hocaydı" diye konuştu.ANNE Nazime Bulğu ise, oğlunun suçsuz yere vurulduğunun altını çizerek, Başkan Erdoğan'dan Mehmet'inin hakkını aramasını talep etti. Abi Salih Bulğu, "Eğer kardeşim polise karşı gelmişse etkisiz hale getirseydiler. Neden 4 kurşun? Bu dosyayı kapatmasınlar" çağrısında bulundu. Dayı Nurhan İlze ise, "Suçsuz yere öldürüldü" dedi."KARDEŞİM kimsenin kalbini kırmazdı. Gözaltında polislerin kendisine işkence ettiğini de söylemişti" diyen ağabey Bulğu, sözlerine şöyle devam etti: Bir dönem Chemnitz'de benim yanımda çalıştı. İki yıl önce Gelsenkirchen'e geri döndü. İşsizdi. Çocuklarını çok seviyordu. Onların Müslüman gibi yetişmesini istiyor, Kuran-ı Kerim öğretiyordu. Kendisi de beş vakit namazını kılan biriydi. Eşinin ailesi durumdan oldukça rahatsızdı.KARDEŞİNİN ölüm haberini Chemnitz'deki evlerine gelen üç sivil polisten aldıklarını belirten Ahmet Bulğu, "Mehmet'e dört kurşun sıkmışlar. Onun kimseye saldıracak bir durumu yoktu. Biz hukuk yoluyla bu olayı takip edeceğiz. Avukat tuttum. Polisten şikâyetçiyim. Kardeşime dört kurşun sıkmaları kabul edilemez. Havaya ateş etseler zaten dururdu. Olayın aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz" dedi.